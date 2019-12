Chuva destrói ponte em Camanducaia

Pin Compartilhar 0 Compart.

Uma forte chuva destruiu uma estrada rural em Camanducaia na noite da última terça-feira (24). A estrada do bairro rural Ponte Nova e Bom Jardim foi levada com a forte correnteza. Uma área de lazer de um sítio no bairro da Glória também teve prejuízo.

Segundo informações do representante da Defesa Civil, uma pequena represa de um córrego encheu e a manilhas que passam pela estrada rural não suportou a vasão e se rompeu, causando o desmoronamento da estrada. A correnteza passou por vários terrenos e uma delas, um sítio no bairro Glória, teve parte da área de lazer afetada. Ninguém se feriu.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil fizeram o monitoramento da área e deram suportes as moradores da região.

Em nota a Prefeitura Municipal da cidade disse que, funcionários irão nesta quinta-feira (26) no local, para fazer a retirada dos resíduos acumulados e providenciar a manutenção nos locais que houver necessidade.

Fonte e foto: Alô Alô Cidade