Chuva de três horas causou estragos e provocou enchente em Oliveira

Na tarde de ontem, quinta-feira (4), desabou um temporal sobre a cidade de Oliveira, a chuva deixou estragos depois que um córrego, que passa pela avenida Miguel Rezende, transbordou e inundou ruas próximas à via. A chuva começou por volta das 15h30 e uma hora depois o ribeirão começou a transbordar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram pelo menos três horas de chuva forte na cidade.

A prefeita de Oliveira, Cristine Lasmar de Moura Resende (PMDB), se reuniu com a Defesa Civil, com policiais do 8º Batalhão, que tem sede em Lavras, e outras autoridades para definir ações de emergência. Ontem foram sete viaturas e 15 bombeiros que ficaram empenhados para atender as ocorrências.

A prefeita Cristiane Lasmar decretou calamidade pública na cidade para que os problemas sejam resolvidos. “Estamos muito preocupados com a situação em que Oliveira se encontra devido a forte chuva das últimas horas”, disse Lasmar em sua página do Facebook. Ela informou ainda que as providências estão sendo tomadas para que pessoas desabrigadas sejam acolhidas.

A manhã de hoje, sexta-feira, é de limpeza na cidade. Caminhões da prefeitura, funcionários e voluntários estão trabalhando para remover a lama e entulhos que ficaram espalhados pelas ruas da cidade. Apesar da violência do temporal e da enchente, ninguém se feriu.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Reprodução