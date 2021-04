Cesta básica em São Lourenço tem elevação entre março e abril

A pesquisa mostrou que neste mês de abril o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de São Lourenço é de R$538,55, correspondendo a 52,93% do salário mínimo líquido.

Neste mês foi realizada a segunda pesquisa de preços na cidade de São Lourenço, permitindo assim determinar o índice de inflação da cesta básica nesta cidade (ICB – FUSAL/UNIS) que apresentou alta de 0,43% entre os meses de março e abril. A pesquisa se baseia na coleta de preços de 13 produtos que compõem a cesta básica nacional de alimentos nos principais supermercados da cidade, seguindo a metodologia estabelecida pelo DIEESE a nível nacional.

A pesquisa mostrou que neste mês de abril o valor médio da cesta básica nacional de alimentos para o sustento de uma pessoa adulta na cidade de São Lourenço é de R$538,55, correspondendo a 52,93% do salário mínimo líquido. Dessa forma, o trabalhador que recebe um salário mínimo mensal precisa trabalhar 107 horas e 43 minutos por mês para adquirir essa cesta.

Entre os meses de março e abril, dos 13 produtos componentes da cesta básica pesquisada em São Lourenço, 10 apresentaram alta dos preços médios: banana, açúcar refinado, café em pó, feijão carioquinha, arroz, leite integral, manteiga, batata, farinha de trigo e óleo de soja. Um produto teve o preço médio mantido neste mês: o pão francês. Dois produtos tiveram queda em seus preços médios: tomate e carne bovina.

A pesquisa deste mês apresentou as influências das safras na dinâmica da oferta dos produtos, bem como os comportamentos da demanda no desempenho dos preços. A diminuição nos preços do tomate e da carne bovina ajudaram a manter o aumento do ICB mais controlado, porém os valores médios de muitos produtos da cesta se encontram em patamares bem elevados como no caso da própria carne bovina, do óleo de soja, arroz e feijão.

Importante destacar que o encerramento das safras de alguns produtos como os hortifrutigranjeiros, a demanda externa bastante aquecida e a continuidade de uma taxa de câmbio muito desvalorizada são fatores que poderão influenciar o comportamento do nível de preços nos próximos meses.

A pesquisa completa pode ser acessada clicando aqui.

Fonte: Ascom Grupo Unis/Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado