Cerca de 60 quilos de maconha são apreendidos em São Gonçalo do Sapucaí

Droga era transportada em um veículo com placas de Tocantins.

Redação CSul/Foto: Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta terça-feira (25), cerca de 60 quilos de maconha. A ocorrência foi registrada na BR-381, em São Gonçalo do Sapucaí. Segundo a PRF, a droga era transportada em uma caminhonete onde estavam condutor e passageira.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária Federal, o veículo foi parado próximo à um pedágio em uma fiscalização de rotina. No momento da abordagem, o condutor, de 40 anos, e sua esposa, de 34 demonstraram bastante nervosismo, o que levou os policiais a realizarem minuciosa busca no interior do automóvel.

Dentro do veículo, foram encontrados cerca de 85 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 63 quilos.

O condutor tentou fugir a pé, mas foi contido pelos policiais. Ele e sua esposa foram presos por tráfico e encaminhados à delegacia. O material foi apreendido.