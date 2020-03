Cemig realiza ações para prevenir acidentes na construção civil no Sul de Minas

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Cemig está realizando palestras em canteiros de obras da construção civil em várias cidades do Sul de Minas, com o objetivo de orientar os pedreiros e pintores quanto aos riscos em atividades próximas à rede elétrica e outros riscos inerentes às suas atividades. Nesta semana, técnicos da empresa visitaram obras e também lojas de material de construção em Campos Gerais, Santana da Vargem, Cordislândia e Três Corações.

Durante as abordagens, estão sendo distribuídos materiais impressos com dicas e cuidados a serem observados durante a construção, reforma e pintura de obras civis.

O Técnico de Segurança da Cemig, Rafael Trindade Moreira, informa que para evitar acidentes com a rede elétrica em pequenas ou grandes obras de reforma e construção, é recomendável procurar sempre um profissional competente e experiente, que siga cuidados básicos como observar a distância da rede elétrica antes de iniciar a obra.

No caso de existência de uma distância menor do que a distância mínima de segurança, que é de 1,5 metro, deve ser feito um contato com a Cemig para avaliação da situação. “É preciso ter muito cuidado, porque, na rede de média tensão, não precisa encostar, a uma distância menor que meio metro, a vítima já pode sofrer um choque de grande voltagem, podendo provocar queimaduras graves e até mesmo a morte” – alerta.

Ainda segundo Rafael Trindade, os pintores que utilizam cabos de rolo de pintura feitos de materiais condutores de eletricidade (como alumínio e outros), e os operadores motoristas de retroescavadeiras, guindastes e caminhões também devem prestar atenção para que, ao içar suas ferramentas de trabalho, não encostem na rede.

Em alguns casos, é necessária a instalação de barreiras protetoras para garantir o manuseio seguro de vergalhões, tábuas, canos e outros materiais, de forma a impedir a aproximação deles com a rede elétrica. Além disso, como os pavimentos superiores das residências ficam mais próximos dos cabos de energia, deve-se evitar a manipulação de elementos que possam tocar ou se aproximar dos fios de energia.

Em caso de acidente com a rede elétrica, as solicitações de atendimento podem ser feitas pelo Fale com a Cemig, no telefone 116. A central de atendimento funciona 24 horas, e a ligação é gratuita. A população também pode acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar. O telefone dos Bombeiros é 193 e o da PM é 190. A ligação também é gratuita.