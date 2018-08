Cemig altera data de leitura em bairros urbanos de nove municípios

Faturas de energia na região poderão sofrer alteração no período de faturamento e na data de vencimento

A Cemig está alterando as rotas de leitura dos medidores de energia elétrica em diversos bairros urbanos de Andrelândia, Bom Jardim de Minas, São Vicente de Minas, Arantina, Minduri, Liberdade, Bocaina de Minas, Passa Vinte e Santa Rita de Jacutinga.

Em função desta mudança, as contas de energia poderão sofrer alteração nos períodos de faturamento e na data de vencimento. Os clientes que serão afetados por esta mudança estão sendo orientados por meio de mensagem publicada na conta de energia.

A reorganização do processo de leitura e entrega de contas é necessária devido ao crescimento verificado na área urbana dessas cidades. Com a ligação elétrica de novos bairros, conjuntos habitacionais e condomínios urbanos, foi preciso atualizar as rotas de leitura utilizadas pela Cemig, proporcionando mais segurança e agilidade ao processo.

As instalações que terão a alteração de rota de leitura já receberam, na fatura de agosto, a mensagem com as orientações da Cemig. A partir de setembro as instalações já estarão nas novas rotas de leitura e em outubro, todo o processo de leitura e entrega de contas estará normalizado nestas cidades.