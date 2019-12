Casal morre após acidente com motocicleta na MG 167, em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um casal morreu em um acidente na tarde deste sábado (28), na rodovia MG 167, entre Três Pontas e Varginha.

De acordo com as informações, Eduardo da Silva Romeiro de 33 anos seguia sentido Varginha em uma motocicleta com a esposa Thais Cassiano Bezerra Leite 25 anos, quando ele perdeu o controle do veículo em uma curva e bateu em um barranco, próximo ao motel.

A mulher morreu na hora, ao sofrer múltiplas fraturas. O condutor foi socorrido pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do Pronto Atendimento Municipal (PAM).

Segundo informações, eles moram em Boa Esperança e haviam adquirido a moto há uma semana e estavam indo fazer passear em Varginha.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e a Polícia Militar Rodoviária Estadual registrou a ocorrência. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Varginha.

