Casal fica ferido após acidente na MG-167, em Cambuquira

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um casal ficou ferido após o carro onde eles estavam bater com uma caminhonete na MG-167, em Cambuquira. O acidente aconteceu por volta das 19h de terça-feira (20).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o carro das vítimas bateu na caminhonete na altura do quilômetro 92. Um casal estava na caminhonete, mas, como não teve ferimentos, o atendimento médico foi cancelado.

Já o casal que estava no outro veículo foi socorrido com dores na pélvis e no tórax. Ambos trabalham em Varginha e seguiam para Cambuquira quando houve o acidente.

As vítimas então foram levadas para o hospital São Sebastião, em Três Corações. As causas do acidente devem ser investigadas.

Fonte: Portal Onda Sul / Foto: Ilustrativa