Casal é vítima de tentativa de homicídio em Poços de Caldas

Dois suspeitos em uma motocicleta tentaram matar um homem de 28 anos e uma mulher de 22, na noite do último sábado (11), em Poços de Caldas. Ao parar em um posto de gasolina para abastecer o veículo em que estavam, o casal foi surpreendido pelos suspeitos que se aproximaram em uma motocicleta e atiraram contra o carro em que o casal estava.

Segundo a Polícia Militar, foram disparados pelo menos dois tiros pelo garupa da motocicleta. Um dos disparos atingiu o porta malas do carro e o outro acertou um outro carro que estava parado no posto.

Após os tiros, os suspeitos fugiram e a vítima, que é comerciante, saiu atrás. A PM foi acionada e fez rastreamento. O comerciante foi localizado e informou que não sabia o motivo do ataque. No carro do comerciante foi encontrada uma sacola com 8 mil reais em dinheiro. Segundo o comerciante, o dinheiro era referente ao lucro do comércio dele no mês. Os suspeitos ainda não foram encontrados.

