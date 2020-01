Casal é preso por tráfico em Andradas; Mulher estava com drogas nas roupas intímas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um casal foi preso na última segunda-feira (27), em Andradas.

Segundo a Polícia Militar, os policiais foram até o lugar indicado após uma denúncia de que no local ocorria intenso tráfico de drogas. Ao chegar no destino divulgado na ocorrência, os militares avistaram um casal com as características semelhantes as passadas na denúncia.

Ao realizar a abordagem, foi encontrado com uma suspeita 21 porções de crack escondida em suas roupas íntimas. Já com o homem apenas dinheiro foi encontrado

O casal que já é conhecido no ramo policial por crimes relacionados ao tráfico, foi levado para a delegacia. A droga e o dinheiro foram apreendidos.

Redação CSul – Alisson Marques