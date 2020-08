Casal é preso com 110 pedras de crack em Três Pontas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Local onde as drogas foram localizadas era referência de tráfico.

Redação CSul/Foto: 24º BPM

Uma mulher foi presa na noite desta quinta-feira (6), em Três Pontas. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi ao local onde a suspeita estava, após uma denúncia anônima de que ela estaria realizando tráfico de drogas.

Durante monitoramento do local, os militares observaram a entrada e saída frequente de pessoas, possivelmente usuárias de drogas. A PM então fez contato com a autora que franqueou a entrada na casa, contudo, ao entrar no imóvel, ela sutilmente, colocou a mão fora de uma janela. Ao verificar, a equipe policial encontrou 110 pedras de crack.

Ela relatou que o dono das drogas encontradas, seria um homem de 35 anos, que se encontrava num dos quartos da casa.

Ambos foram presos e encaminhados à delegacia. A droga foi apreendida.