Casa do menor será inaugurada em Passos

Está agendada para a próxima quinta-feira (3), a inauguração do Centro Socioeducativo de Passos, popularmente conhecido como Casa do Menor.

O anúncio foi feito pelo deputado estadual Cássio Soares, quem trabalhou desde o início para que o local fosse viabilizado pelo Governo do Estado.

Esse é o primeiro local para acolhimento de menores infratores do Sul de Minas Gerais. O investimento total foi de R$ 4,2 milhões.

No final do mês de abril, foram entregues os colchões e equipamentos para o acolhimento dos menores em conflito com a lei.

A Casa do Menor vai atender 40 jovens que irão dispor de uma ampla estrutura, composta por profissionais especializados – que já estão atuando.

“As nossas Polícias Civil e Militar terão estrutura para abrigar esses menores infratores que estão tirando o sossego da nossa comunidade. A Casa do Menor já é realidade”, garante o deputado.

Em busca de melhorias para a segurança no município de Passos, o deputado Cássio Soares liderou a comitiva que esteve em diversas reuniões com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, e assegurou os investimentos necessários para a Casa do Menor. “Toda grande conquista vem através de muita luta e de grande superação de dificuldades. Esse é o meu papel enquanto representante da população”, ressaltou.

O Centro Socioeducativo localizado na Avenida Breno Soares Maia, bairro Belo Horizonte, será gerido em sistema de cogestão pelo Instituto Jurídico para Efetivação da Cidadania – IJUCI. A entidade recebeu, depois de muitas cobranças de Cássio Soares, no dia 22 de março, os R$ 2,2 milhões necessários para a contratação dos agentes e compra dos equipamentos necessários para o início das atividades.

O deputado Cássio Soares foi o responsável pela mediação do assunto junto ao Governo de Minas.

Segundo ele, depois de insistentes cobranças, conseguiu a sensibilização das autoridades responsáveis para a necessidade do investimento, já que será o primeiro Centro Socioeducativo do Sul de Minas Gerais.

FONTE E FOTOS: Paraíso 24 horas.