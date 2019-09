Carro perde o freio e colide em casa, em São Lourenço

Pin Compartilhar 0 Compart.

No início da tarde desta terça-feira (3), uma motorista perdeu o controle do veículo e se chocou com uma casa no entrocamento das ruas Dr. Antônio Carlos e Padre Feijó, no bairro São Lourenço Velho, em São Lourenço.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a motorista do Ford Ka, de cor verde e placas de São Lourenço-MG, perdeu o controle do veículo no momento em que descia a ladeira da rua Padre Feijó, vindo a colidir violentamente contra o muro de uma residencia na rua Dr. Antônio Carlos. A suspeita é que o veículo tenha perdido os freios.

A motorista, de 41 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o Pronto Atendimento do Hospital São Lourenço. A mulher estava consciente, mas se queixando de fortes dores na coluna.

A Polícia Militar também esteve no local.

Fonte: O Popular Net / Foto: O Popular.net