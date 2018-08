Carro pega fogo próximo a escola no centro de Passos

No início da manhã desta terça-feira (14), um carro pegou fogo em frente a uma escola, na rua Coronel Neca Medeiros, no Centro de Passos.

Segundo a motorista do veículo, o fogo começou de forma inesperada. A suspeita é que as chamas se iniciaram por um curto circuito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo ainda no início, evitando que as chamas consumissem o interior do veículo, e recuperaram os documentos da motorista que estavam no carro. A parte frontal do veículo ficou destruída.

Crianças que estavam a caminho da escola, próximas ao incêndio, foram retiradas do local por uma agentes do Corpo de Bombeiros. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar esteve no local e acionou um guincho para remover o veículo da via.

Fonte: Corpo de Bombeiros / Foto: José Carlos Kallas