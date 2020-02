Pin Compartilhar 0 Compart.

Um carro pegou fogo na noite do último domingo (9), em Três Corações.

O condutor do veículo bateu no poste e isso ocasionou às chamas no veículo.

Carro totalmente em chamas depois de bater em um poste/Foto: Reprodução Redes Sociais

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Reprodução Redes Sociais