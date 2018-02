Carro oficial da Prefeitura de Coqueiral foi levado por assaltantes na BR-354

O prefeito de Coqueiral, Rossano de Oliveira (PMDB), passou por momentos de apreensão na tarde de segunda-feira, o prefeito estava de viagem para Brasília para participar da reunião da Associação Mineira dos Municípios com senadores. Rossano parou o carro oficial às margens da BR-354, em Campo Belo, para esperar o prefeito de Santana do Jacaré, que também faria a mesma viagem.

Em dado momento, um automóvel Volkswagen Gol com placas de Nepomuceno, com seis ocupantes, estacionou ao lado do carro oficial. Os ocupantes desceram armados e rapidamente pegaram as chaves do carro oficial e fugiram sentido Aguanil.

O Gol com placas de Nepomuceno foi deixado para trás pela quadrilha. Segundo levantamento da PM, o carro havia sido furtado em Boa Esperança. A polícia ainda não tem pista da quadrilha.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Reprodução