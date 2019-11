Carro invade a Praça da Matriz, em Nepomuceno

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Polícia Militar de Nepomuceno compareceu à Praça José, conhecida como Praça da Matriz, em Nepomuceno, onde se deparou com um veículo FIAT STRADA, que havia colidido com uma árvore por estar em alta velocidade.

Testemunhas informaram aos policiais que o carro estava em alta velocidade e colidiu quando tentou fazer a rotatório. Ainda segundo as pessoas, o condutor do veículo estava aparentemente alcoolizado.

Ao abrir o carro, os policiais encontraram uma carteira contendo diversos documentos pessoais. O pai do condutor esteve no local e alertou não saber do paradeiro do filho. Os pertences foram devolvidos ao pai e a Polícia acionou o serviço de guincho de Nepomuceno para remover o veículo da praça.

O CRLV foi recolhido e encaminhado pela Polícia Militar, para a conclusão do caso.

Fonte e foto: Polícia Militar de Nepomuceno