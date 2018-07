Carro entra na contramão, bate em caminhão e dois morrem, na Fernão Dias, em Extrema

Um acidente raro que terminou em tragédia chamou a atenção da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no fim da noite desta terça-feira (24) na Rodovia Fernão Dias, braço da BR-381 que liga Belo Horizonte a São Paulo.

Uma batida de frente na altura do Km 943, em Extrema, no Sul de Minas, matou duas pessoas de um carro que estava na contramão de direção e acertou em cheio um caminhão que vinha no sentido normal da via. A questão inusitada desta batida é que a Fernão Dias é uma rodovia 100% duplicada, com barreira central que divide os fluxos opostos e não há local de conversão próximo. Isso indica que o condutor do carro de passeio, que estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa, pode ter percorrido um longo trajeto na contramão.

Com o impacto da batida, o motorista, de 35 anos, e a passageira, de 28, que também estava no veículo menor, morreram no local. O condutor do caminhão não se feriu. Os corpos foram removidos pela funerária de plantão ao Instituto Médico Legal de Pouso Alegre, no Sul de Minas. Gerais: Acidentes deixam ao menos dez mortos nas estradas mineiras nesta terça-feira

Em sua edição de hoje, o Estado de Minas mostrou que pelo menos 31 pessoas morreram em 12 dias de férias nas estradas que cortam Minas Gerais. Com mais dois óbitos na Fernão Dias, o número já chega a 33 vidas perdidas em 12 dias de férias escolares. A situação indica a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas, uma vez que o maior movimento da volta das férias ainda nem chegou nas estradas mineiras.

