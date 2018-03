Carro capota próximo ao Hospital Santa Casa, em Alfenas

Um carro capotou, na manhã desta segunda-feira (26), após bater em outro veículo no cruzamento da rua Coronel Pedro Correa com a rua Martins Alfenas, em frente o Hospital Santa Casa (HSC). No local há um semáforo.

O Cross Fox, que seguia pela rua Martins Alfenas, chegou a capotar após ser atingido na lateral esquerda pelo Fiat Uno. Dentro do Cross Fox haviam duas mulheres – a motorista de 38 anos e sua mãe (de 59 anos) – que foram retiradas num trabalho conjunto do Corpo de Bombeiros e da equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Elas foram levadas para o pronto atendimento do Hospital Alzira Velano aparentemente com ferimentos leves.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas, mãe e filha, estavam conscientes. Já o motorista do Fiat Uno, 52 anos, não teve ferimentos. O acidente foi logo no início da manhã, por volta das 6h45.

O VW Cross Fox capotou na rua Martins Alfenas, em frente ao HSC, enquanto que o Fiat Uno estava, na rua Coronel Pedro Correa, com a frente danificada pela colisão.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do Fiat Uno – que seguia pela rua Coronel Pedro Correa – disse que seguiu em direção ao cruzamento com o sinal do semáforo em amarelo quando foi surpreendido pelo Cross Fox. Já a condutora do WV Cross Fox alegou que transpunha o cruzamento quando o sinal estava verde.

Atropelamento

Na esquina da rua Coronel Pedro Correa com a rua Duque de Caxias, um outro acidente foi registrado por volta 9h25. Um homem de 70 anos foi atropelado por uma camionete. A vítima foi levada para o HSC com pequenas lesões no braço.

O motorista do veículo, de 61 anos, informou que arrancou o carro, para entrar na rua Coronel Pedro Correa, após o semáforo liberar a passagem dos automóveis. O condutor do veículo disse que só percebeu o pedestre após o impacto.

Fiação danificada

A reportagem recebeu fotos no final da manhã da fiação danificada na rua Juscelino Barbosa, também no centro de Alfenas. O trecho fica entre a avenida São José e a rua Coronel Laurindo Ribeiro e teria sido causado por um caminhão que passou pelo local.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: Reprodução