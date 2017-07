Carreta tomba na Rodovia Fernão Dias e prejudica tráfego

O tombamento de uma carreta deixa o trânsito lento do km 538 ao km 529 da Rodovia Fernão Dias, próximo à cidade de Rio Manso, na Região Central de Minas Gerais, nesta sexta-feira (7). O acidente aconteceu no sentido Belo Horizonte.

Equipes da empresa estavam no local e trabalhavam no atendimento à ocorrência, remoção do veículo e liberação total da via. Não houve feridos.