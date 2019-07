Carreta com eletrodomésticos tomba na Fernão Dias, em Cambuí

Na madrugada desta terça-feira (16), uma carreta carregada com 14 toneladas de eletrodomésticos tombou em um trecho da Fernão Dias, próximo a cidade de Cambuí. Devido ao acidente, foram detectados pontos de congestionamento no início da manhã.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu depois que o motorista da carreta perdeu o controle e bateu no canteiro da rodovia. Com isso, a cabine se desprendeu e foi parar no acostamento, já o compartimento de carga tombou sobre duas faixas da rodovia.

Por fim, o motorista teve ferimentos leves. Uma das faixas interditadas, no sentido Belo Horizonte teve um congestionamento de 3,5 quilômetros. No sentido São Paulo, duas faixas foram interditadas, com três quilômetros de congestionamento.

Fonte: Portal Onda Sul / Foto: Reprodução Polícia Rodoviária Federal