Carreta com carga de amido de milho pega fogo na rodovia

No final da tarde do último domingo (23), na Rodovia Fernão Dias, próximo a Carmo da Cachoeira, uma carreta carregada de amido de milho pegou fogo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as chamas começaram nos pneus, próximo ao quilômetro 746.

Sendo assim, o motorista relatou aos policiais que notou quando o fogo começou e conseguiu então colocar o veículo no acostamento. Porém, o fogo alastrou-se e atingiu a carroceria.

O motorista do veículo saiu sem ferimentos. Ainda de acordo com a polícia, o Corpo de Bombeiros foi até o local e combateu as chamas. Por fim, parte da pista foi interditada e o congestionamento chegou a 10 quilômetros.

Fonte: Portal Onda Sul / Imagem ilustrativa