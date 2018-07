Carreta carregada de milho tomba em cima de caminhonete na BR-491, em Paraguaçu

Uma carreta, carregada de milho, tombou sobre uma caminhonete Fiat Strada no início da tarde desta terça-feira (17). O acidente foi na BR-491, próximo a Paraguaçu.

Segundo informações da Polícia Militar, o caminhão teria capotado e em seguida atingindo o Fiat Strada. O motorista da pick-up ficou preso às ferragens e foi retirado pelos bombeiros e levado para o Hospital Universitário Alzira Velano. Já o motorista da carreta foi socorrido por uma ambulância do município de Paraguaçu.

Para retirada do motorista da pick-up foram necessários um caminhão guincho para levantar a carreta e a utilização de um segundo caminhão para arrastar o Fiat Strada possibilitando que fosse utilizado as ferramentas de desencarceramento. A porta do lado do motorista foi arrancada e a vítima retirada com segurança, informou o Corpo de Bombeiros.

A carreta estava carregada de milho que esparramou pela rodovia, misturado a óleo.

Fonte: Alfenas hoje / Fotos: Reprodução/Whatsapp