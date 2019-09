Carreta carregada de madeira tomba na Fernão Dias, em Extrema

No começo da tarde de sábado (7), uma carreta tombou na Fernão Dias, na altura do KM 940, próximo a Extrema. O veículo estava carregado com madeira e seguia no sentido Belo Horizonte quando o acidente aconteceu.

Segundo informações da polícia, o congestionamento chegou a um quilômetro no local. Parte da carga ficou espalhada pela pista.

Até a publicação desta reportagem, não se sabia o que causou o acidente. Imagens divulgadas mostram um motorista que parou para prestar socorro no momento do acidente.

Foto: Reprodução Redes Sociais