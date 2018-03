Campo Belo: Casa da Cultura implanta escola de formação de atores

Nesta semana, a Fundação Casa da Cultura de Campo Belo/ MG atualizou o programa de teatro e o transformou em um projeto escola intitulado Curso de Atuação Teatral (CAT). No segundo semestre de 2017 já havia sido iniciado aulas cênicas, porém, a direção da Fundação sentiu a necessidade de implementar e incorporar nova proposta ao projeto.

Além do professor Lucas Furtado, outras novidades apareceram pela nova metodologia de aulas teóricas e práticas com parceria e apoio da PUC Minas e do Núcleo de Saúde Mental do Município de Campo Belo. Enquanto a PUC abre as portas para oficinas e workshops, o Núcleo de Saúde Mental, através do coordenador Matheus Resende, atenderá os alunos individualmente para testes de aptidão e vocacional.

As inscrições para o CAT estão abertas, podendo o aluno se inscrever na secretaria da Casa da Cultura, na Praça Rui Barbosa (antiga rodoviária). As aulas terão início na próxima quarta-feira, dia 21 de março. As vagas são limitadas e o curso, de duração de dois anos, não terá custo algum para os participantes.

De acordo com o Presidente da Fundação Casa da Cultura de Campo Belo, Thalles Rezende, a escola de teatro será o início de uma grande promoção da cultura municipal. “A escola de atores da Fundação possui uma missão que vai além de apenas ensinar e aplicar métodos cênicos aos alunos, o curso visa também promover a cultura local, disseminando-a em toda a região. Através deste programa será possível criar novos projetos de valorização cultural”, disse o presidente.

Já para o Prefeito, Dr. Alisson de Assis Carvalho, o curso de atuação teatral irá contribuir na formação de jovens através de uma educação cultural mais estruturada. “O teatro será uma excelente ferramenta na formação cultural de nossos jovens, uma vez que, eles terão a chance de participar de uma metodologia pedagógica bem estruturada e acompanhada através de avaliações psicológicas do núcleo de saúde mental de nosso município”, declarou o prefeito.

O CAT é uma realização da Fundação Casa da Cultura de Campo Belo com apoio da Prefeitura Municipal. As aulas serão realizadas na sede da própria Fundação, onde está sendo preparado um espaço prático para recepcionar os alunos.

Fonte: Portal Campo Belo / Foto: Prefeitura Municipal de Campo Belo