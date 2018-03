Campo Belo: Adolescentes são apreendidos por caça e manutenção de pássaros silvestres e autores são presos por tentar subornar PMs

Na sexta-feira (2/3), a Polícia Militar do Meio Ambiente de Campo Belo/ MG, durante patrulhamento ambiental pela Rodovia MGC-369, Km 60, zona rural do município, deparou com 02 veículos, sendo um GM S-10, cor prata e um VW Santana, cor cinza, às margens da rodovia com 05 (cinco) indivíduos exercendo a caça/ apanha de aves silvestres, com utilização de 02 armadilhas tipo batedeira e 01 rede de captura de pássaros.

No local haviam 04 aves da fauna silvestre, sendo 03 papa capim e 01 bigodinho anilhado, todas acondicionadas em 04 gaiolas de madeira. Das 04 aves silvestres 03 pertencem a um adolescente infrator, enquanto que 01 ave silvestre pertencem a outro adolescente infrator, todas sem licenças do órgão ambiental competente.

Durante o desenrolar da ocorrência os 03 autores ofereceram uma quantia de R$ 2.000,00 para cada militar da guarnição, para que deixassem de tomar as providências pertinentes. Do exposto, os autores foram presos em flagrante delito por corrupção de menores, corrupção ativa, associação criminosa, ameaça a 02 militares da guarnição e por caça de pássaros silvestres.

Os 02 adolescentes infratores foram apreendidos por ato infracional na caça e manutenção de pássaros silvestre em cativeiro irregularmente. Os 02 veículos, S-10 e VW Santana, foram apreendidos e rebocados pelo guincho ao pátio credenciado pelo DETRAN, até parecer da Autoridade de Polícia Judiciária. Foram lavrados 03 Autos de Infrações, totalizando R$ 4.485,45. Os apetrechos de caça foram destruídos, conforme acordo em ATA entre Poder Judiciário, Ministério Público, DEPOL e PMMA.

As aves foram soltas ao habitat natural, conforme laudo veterinário. A ave anilhada foi entregue a um depositário fiel, até parecer da Autoridade de Polícia Judiciária.

Fonte: Portal Campo Belo / Fotos: PM Meio Ambiente