Caminhonete fica parcialmente destruída após capotar na LMG-877, em Poços de Caldas

Condutor alegou que foi ofuscado pelo sol no momento do acidente.

Redação CSul/Foto: Polícia Rodoviária Federal

Uma caminhonete ficou parcialmente destruída após capotar na LMG-877, em Poços de Caldas. A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira (30). De acordo com o condutor do veículo, o acidente ocorreu após ele desviar de um caminhão e se chocar no canteiro lateral. O motorista alegou ainda, que foi ofuscado pelo sol.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o condutor de 32 anos, não sofreu ferimentos apesar dos estragos do veículo. Ainda conforme a PRF, a própria vítima se encarregou dos processos de remoção da caminhonete da pista.

Com informações: Portal da Cidade Andradas