Caminhões são apreendidos por excesso de peso em Poços de Caldas

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os veículos são da mesma empresa, que já se envolveu em outros acidentes com as mesmas características. Somado, o excesso de peso nos veículos resultaram em 30 toneladas.

Redação CSul/Foto: Polícia Rodoviária Federal

Quatro caminhões, que transportavam eucalipto, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal nesta quinta-feira (6), em Poços de Caldas. Segundo a PRF, na madrugada de quarta-feira (5), um caminhão, carregado com a mesma carga, tombou no trecho da Serra, o que resultou no fechamento parcial da pista. Policiais verificaram que o veículo viajava com excesso de peso.

Ainda conforme a Polícia Rodoviária, a empresa responsável pelo caminhão, já havia se envolvido em outros acidentes recorrentes da mesma ocorrência. Devido à isso, os policiais passaram a verificar os veículos do mesmo porte que passavam pelo local, quando quatro caminhões carregados de eucalipto foram vistos transitando pela rodovia. A PRF então, efetuou a abordagem dos caminhões e realizou a pesagem dos mesmos. Somados, o excesso de peso nos veículos resultaram em 30 toneladas.

Os veículos foram apreendidos e levados para demais providências.