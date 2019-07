Caminhão-tanque carregado com combustível pega fogo na Fernão Dias, em Três Corações

Na tarde desta terça-feira (16), um caminhão-tanque carregado com 13 mil litros de álcool e gasolina pegou fogo na Rodovia Fernão Dias, próximo a Três Corações. A polícia não informou o que pode ter causado as chamas.

Ao perceber as chamas, o motorista estacionou no acostamento e conseguiu sair ileso. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. O caminhão ficou completamente destruído. O trânsito ficou com um congestionamento de seis quilômetros.