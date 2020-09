Caminhão roubado é apreendido pela Polícia Rodoviária em Poços de Caldas

Carga de madeira também era transportada de maneira irregular.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um caminhão roubado que transportava madeira de forma irregular, na manhã desta segunda-feira (31) em Poços de Caldas. O veículo foi parado por volta das 8h da manhã de hoje, no km 517 da BR 146, quando uma equipe da PRF abordou um Caminhão VW/24.250, cor branca, ano 2012/13, emplacado em Santana da Vargem/MG.

O veículo transportava mourões de eucalipto tratados que seguia do município de Três Pontas/MG para Mairiporã/SP. Após conferência, os policiais perceberam discrepância entre a descrição do produto presente na nota fiscal apresentada e a mercadoria transportada, levantando a hipótese de crime de sonegação fiscal.

Ainda, ao se realizar identificação veicular minuciosa no caminhão fiscalizado, a equipe constatou tratar-se, na verdade, de veículo emplacado em Petrópolis/RJ, com ocorrência ativa de Furto/Roubo na data de 10/06/2015, naquele município do Estado do Rio de Janeiro. Diante dos fatos os envolvidos foram encaminhados, ilesos, até a Delegacia da Polícia Civil de Poços de Caldas/MG.

O veículo, juntamente com a mercadoria transportada, foram direcionados ao pátio credenciado da PCMG.

Fonte e foto: Ascom PRF