Caminhão carregado de manga tomba na Fernão Dias, próximo a Campanha

Um caminhão carregado de manga tombou no final da noite desta quinta-feira, na Fernão Dias, sentido SP, próximo ao trevo da Campanha, KM-769. O motorista não feriu. Segundo informações do motorista, que conversou com a reportagem, ele seguia da Bahia, BA para Sumaré, SP e tinha acabado de descansar em um auto posto próximo da ocorrência. Ainda segundo o motorista, o acidente aconteceu devido a perda de controle da direção após um dos pneus furar. O caminhão ficou atravessado na pista sentido Sul, SP, e o trânsito ficou por pelo menos 10km de congestionamento.

A ocorrência foi por volta das 23h30 e só as 02:30hs da madrugada que liberou o trânsito em meia pista, faixa 2. Os motoristas tiveram que ter paciência, pois muitos tinham acabado de sair para trabalhar. A carga se espalhou no tombamento, vindo a derramar todas as caixas de frutas do tipo manga. A carga acabou sendo liberada para os populares com intuito de liberar mais rápido a pista.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e os agentes convidaram o motorista para que fizesse o teste do etilômetro, que deu negativo. Os agentes da PRF registrou a ocorrência e orientou o motorista para as demais providências. Apesar do motorista não se ferir, a equipe da Auto Pista, com a Ambulância e um guincho da Auto Pista estiveram presente no socorro. O caminhão foi removido para o acostamento e as frutas recolhidas pelos populares.

