Um caminhão tombou na manhã desta quinta-feira (16), em Pouso Alegre. O condutor ficou preso às ferragens e a carga de cimento se espalhou pela pista.

De acordo com as primeiras informações, o motorista foi socorrido e levado para o hospital Samuel Libânio consciente. A identidade do motorista não foi divulgada.

*Com informações Terra do Mandu/Foto: Marmoraria Granitrevo