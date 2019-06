Caminhão carregado com Blindex perde o controle e cai em ribanceira em Passa Quatro

Na manhã de sábado (8), um grave acidente próximo à Passa Quatro, envolvendo um caminhão, mobilizou o Corpo de Bombeiros de São Lourenço.

Segundo informações dos Bombeiros, o motorista do caminhão Mercedes Benz, modelo L1620, carregado com placas de blindex, acabou perdendo o controle do veículoe saiu da pista de rolamento, descendo uma ribanceira de aproximadamente 100 metros. Quando os militares chegaram ao local do acidente, as vítimas já haviam sido atendidas.

O motorista, que sofreu apenas escoriações, foi socorrido pela ambulância da Prefeitura Municipal de Passa Quatro e encaminhado para o hospital da cidade. O carona sofreu um ferimento corto-contuso no tórax. Ele foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o hospital de São Lourenço.

A Polícia Militar Rodoviária também compareceu no trecho, onde realizou a sinalização e providenciou o guincho para a retirada do veículo, que ficou completamente destruído.

Fonte: O Popular Net / Fotos: CBMMG