Câmera de segurança grava furto a escritório de estacionamento em Lavras

Um homem não identificado furtou o escritório de um estacionamento na rua Cincinato de Pádua, no centro de Lavras. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira para quinta-feira, dia 15.

Uma câmera de segurança do escritório registrou a ação do ladrão. Segundo o gerente do estacionamento, o homem invadiu o local por uma pequena janela de vidro.

Ele levou R$ 71 em moedas, um celular e dois carregadores para celular. Nas imagens divulgadas pelo escritório, o homem, ao perceber a presença da câmara de segurança, chega a virar a mesma para não ser filmado. Ele deixou o escritório por outra janela de vidro pequena.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado pela Polícia Militar. A Polícia Civil investiga o caso.

Fonte: Lavras 24 Horas / Fotos: Reprodução