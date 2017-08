Câmera de segurança flagra acidente entre veículos em São Tomé das Letras

Uma câmera de segurança de um supermercado flagrou um acidente envolvendo dois veículos no Centro de São Tomé das Letras (MG). A batida aconteceu no último sábado (26), mas as imagens só foram divulgadas nesta segunda-feira (28).

No vídeo, é possível ver quando um casal de turistas coloca as compras na caminhonete, na Rua Francisco Pinto de Souza. Na sequência, um carro chega em alta velocidade e acerta a traseira, arrastando o veículo por alguns metros.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista teria dormido ao volante e mantido o pé no acelerador. O carro passa muito perto do casal, mas, apesar do susto, ninguém ficou ferido.