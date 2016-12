Câmara rejeita projeto para regularizar transporte com vans em Pouso Alegre

A Câmara de Vereadores de Pouso Alegre, rejeitou o projeto de lei para iniciar a regulamentação do transporte coletivo por vans na cidade. A votação aconteceu em uma sessão extraordinária na tarde desta quinta-feira (22).

O projeto buscava revogar uma lei de 2001 que proíbe a utilização de vans e micro-ônibus no transporte coletivo no município. Dos 13 vereadores, 12 votaram contra a proposta.

Entenda o caso

As vans têm sido utilizadas no transporte clandestino em Pouso Alegre há pelo menos seis meses. O serviço atenderia principalmente moradores dos pontos mais afastados do Centro com passagem a R$ 3, mesmo valor cobrado pelos circulares que atuam na zona urbana.

Em maio, a Secretaria Municipal de Trânsito, afirmou que enquanto o transporte alternativo não virar lei, apenas a atuação da Viação Princesa do Sul é reconhecida na cidade. A Patrulha de Trânsito da Polícia Militar diz que tem fiscalizado as vans por ser um transporte que deve atender determinadas exigências legais. Vans chegaram a ser apreendidas na cidade.

Já a concessionária do transporte público municipal comunicou que, por orientação de advogados, não vai se manifestar sobre o assunto. Quando o transporte clandestino foi descoberto, um funcionário da empresa, que não quis se identificar, disse à equipe de reportagem da EPTV que havia sido ameaçado por motoristas de vans que supostamente temeriam alguma sanção legal.

Fonte: G1 Sul de Minas