Câmara Municipal de Alfenas encaminha moção de aplausos a cabo da PM após a repercussão das declarações de vereador

A Câmara Municipal de Alfenas encaminhou uma moção de congratulações e aplausos a cabo da Polícia Militar, Kátia Sastre, após as declarações do vereador Vagner Morais (Guinho/PT), que tiveram repercussão nacional.

A policial do Estado de São Paulo, que estava de folga, impediu um assalto em frente uma escola em Suzano, na Grande São Paulo. A ação da policial terminou com a morte do assaltante. Após a repercussão do caso, ela foi homenageada pelo governador Márcio França (PSB), pré-candidato à reeleição.

A moção da Câmara Municipal de Alfenas foi aprovada em plenário na semana passada com apenas uma abstenção, a do vereador Guinho. Ele preferiu não se manifestar sobre a moção.

O vereador Flauzino, que propôs a moção a policial (Foto: Alessandro Emergente)

A proposta de encaminhamento da moção foi feita pelo vereador Reginaldo Flauzino (PHS), que é integrante da Guarda Civil Municipal (GCM) de Alfenas. Ao justificar o pedido, o parlamentar disse estar representando a população e a corporação da qual faz parte. Ele lembrou que a atitude da policial foi tomada em frente a uma escola, às vésperas do Dia das Mães.

“São procedimentos dessa natureza, que demonstram o alto grau de profissionalismo e compromisso funcional, mostrando que o policial desempenhou sua missão de segurança da população com muita seriedade e competência, mostrando evidente sua destreza e compromisso com a sociedade”, diz o texto de justificativa da moção.

A policial militar sendo homenageada pelo governador de SP após ação em Suzano (Fotos: Reprodução)

Na sessão legislativa do último dia 14, quando Guinho fez críticas a ação da policial, Flauzinho chegou a contestar o discurso do colega de plenário.

Inicialmente, Guinho iniciou o discurso criticando a ação do governador por ter feito a homenagem, contrapondo-se a orientações do comando da PM o que gerou críticas de especialistas na área de segurança pública, segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo. Porém, durante o discurso, o parlamentar acabou criticando a ação da policial.

O fato gerou críticas nas redes sociais com repercussão nacional. O ex-ator pornô Alexandre Frota, pré-candidato a deputado federal pelo PSL, chegou a gravar um vídeo criticando o vereador, dando ainda mais projeção a fala de Guinho.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: Reprodução