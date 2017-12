Caldas: Prefeitura estuda possibilidade de alterar artigos de lei que criou APA da Pedra Branca

A Prefeitura de Caldas (MG) estuda a possibilidade de alterar os artigos da lei que criou a Área de Proteção Ambiental da Pedra Branca. O projeto de lei, que já foi aprovado pela Câmara de Vereadores, tem agora três dias para ser sancionado pelo Executivo, para começar a valer. O projeto causou polêmica com o Ministério Público, que acha que a lei seria inconstitucional.

“Agora sim é o momento onde o prefeito é chamado a participar oficialmente da tramitação. Como todo mundo sabe o projeto é de iniciativa do Legislativo e foi recebido pela Prefeitura Municipal na data de ontem”, disse a secretária municipal de Meio Ambiente, Priscila Magne Bueno.

A prefeitura está fazendo um estudo que vai servir de base para a decisão do prefeito. O município afirma que leva em consideração o fato do Ministério Público ter recomendado que a lei não fosse aprovada.

“A gente tem que considerar que a recomendação do Ministério Público partiu da redação original do projeto de lei e essa redação original já foi alterada naquilo que poderia significar a maior crítica, quanto do Ministério Público, quanto de outras instituições”, disse a secretária.