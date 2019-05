Café Inclusivo é inaugurado pela APAE de São Lourenço

O Projeto Café Inclusivo APAE São Lourenço, o primeiro empreendimento social totalmente inclusivo na área na cidade de São Lourenço e região, nasceu do desejo dos assistidos pela inserção no mercado de trabalho.

Um projeto cujo impacto objetivará a preparação dos participantes durante período pré-determinado, contemplando todo o ciclo básico em atividades como técnicas de atendimento, operação, manuseio, compras e outras, oportunizando a autonomia plena e capacidade de cada assistido.

Durante todo o período de participação no projeto todos terão o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, multissetorial e serão referenciados para as empresas da cidade e região. Após a APAE firmará compromisso também com estas empresas para o acompanhamento dos mesmos no local de trabalho.

Segundo o Presidente Voluntário da APAE de São Lourenço Eduardo Gonçalves, o projeto visa desmitificar preconceitos ainda enraizados quanto a capacidade das pessoas com deficiência, sobretudo, a deficiência intelectual, onde, já com o advento deste projeto podemos demonstrar, com o brilho nos olhos de cada um e seus familiares, o amor manifestado nas relações cotidianas tão carentes em nosso mundo. Eduardo enfatiza que a produção já é realizada pelos assistidos do projeto. A cafeteria está aberta todos os dias das 8 as 17h30.

Fonte: APAE São Lourenço / Fotos: Jornal Panorama