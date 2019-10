Café de Caldas é o melhor da safra 2019 da Cooxupé

Pin Compartilhar 0 Compart.

O cooperado Edenilson Aparecido de Carvalho, de Caldas (MG), conquistou o primeiro lugar no Programa Especialíssimo da Cooxupé (Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé), com o lote de café sendo considerado o melhor da safra 2019. Além do certificado, o produtor recebeu um prêmio de R$ 25 mil.

“É uma grande alegria. Eu amo o que faço. Eu sempre trabalhei na lavoura desde criança e faço tudo com muito amor e carinho. Eu quero agradecer a todos da Cooxupé pelo apoio. Às vezes, a gente chega desanimado, cansado, mas eles nos recebem com um sorriso, que nos anima. Fazendo com carinho a gente consegue chegar lá”, disse Ednilson Aparecido de Carvalho.

Para o presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo, o Programa Especialíssimo é o reconhecimento da dedicação de todos cooperados que buscam fazer sempre o melhor. “Esse é o resultado de muito trabalho, de dedicação e muito amor a esse produto tão nobre que é o café. O Especialíssimo é a valorização da família, do produto e de todos nossos cooperados”, afirmou.

O segundo lugar, que ganhou R$ 20 mil, ficou com o cooperado José Antônio Lemos, de Carmo do Rio Claro, e o terceiro lugar, com direito a um prêmio de R$ 15 mil, foi entregue para Marcelo Vinícius Martins, de Cabo Verde.

Para o quarto lugar a premiação foi R$ 10 mil, o quinto lugar recebeu R$ 9 mil, o sexto lugar ganhou R$ 8 mil, o sétimo lugar teve R$ 7 mil, o prêmio para o oitavo lugar foi de R$ 6 mil, o nono lugar recebeu R$ 5 mil e o décimo lugar ganhou R$ 4 mil. Os lotes classificados entre o 11º e 50º lugares tiveram um prêmio de R$ 2 mil para cada.

O vice-presidente da Cooxupé, Osvaldo Bachião Filho, ressaltou que a proposta do programa é valorizar o trabalho dos produtores e proporcionar maior ganho. “O programa vem para incentivar o cooperado a produzir com mais valor agregado e beneficiar as famílias dos agricultores”, disse.

O Programa Especialíssimo da Cooxupé analisou lotes finalistas, nas categorias Natural e Cereja Descascado, que estavam acima de 83 pontos. O processo de avaliação foi realizado por uma comissão julgadora, formada por sete especialistas, que foi comandada pelo professor Flávio Borém, da UFLA (Universidade Federal de Lavras).

Safra Especial 2019

A Cooxupé também realizou o lançamento oficial do Café Safra Especial 2019, produzido pela Torrefação da cooperativa, por meio da combinação de lotes selecionados no Programa Especialíssimo.

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa