Buscas por primos desaparecidos no Rio Verde em Três Pontas, se encerram hoje

O Corpo de Bombeiros irá encerrar nesta quarta-feira (8), as buscas pelos primos que caíram no Rio Verde, no último dia 15 de dezembro em Três Pontas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ideia foi tomada em conjunto com a família dos meninos em uma reunião na última segunda-feira (6). Além disso ficou combinado que, caso haja novos indícios ou informações as buscas serão retomadas imediatamente.

Em caso de insucesso nas buscas de hoje, será realizada uma cerimônia religiosa no local do desaparecimento dos primos os trabalhos serão interrompidas temporariamente.

Ainda de acordo com os bombeiros, a decisão foi tomada por conta do tempo decorrido e também em virtude do pedido da família

Foto: Equipe Positiva/Três Pontas

Redação CSul – Alisson Marques