Bombeiros de Lavras encontraram corpos dos primos que morreram afogados em Ribeirão Vermelho

Os corpos dos primos Paulo Henrique Martins de Carvalho, de 22 anos, e Luiz Fernando de Carvalho Martins, 20 anos, (fotos) que morreram afogados na tarde de ontem, às 17h30, no local conhecido como “Prainha”, no rio Grande, em Ribeirão Vermelho, foram encontrados na manhã desta sexta-feira, dia 23.

Os rapazes e duas moças estavam nadando no rio Grande quando elas saíram e eles permaneceram na água e depois de alguns minutos os dois, que estavam próximos um do outro, se afogaram. As garotas acionaram a polícia e os bombeiros em Lavras. Uma viatura se deslocou para o lugar e imediatamente os bombeiros deram início às buscas, mas tiveram que interromper devido a chegada da noite.

Na manhã de hoje as buscas foram retomadas e os corpos dos primos foram localizados e retirados da água, eles estavam cerca de 200 metros abaixo da ponte rodoferroviária.

Os corpos serão necropsiados no Instituto Médico Legal (IML) “Virgílio Carvalho” e depois liberados para os sepultamentos, que serão realizados amanhã, sábado, dia 24, no cemitério da Saudade. Os corpos serão velados no velório Sagrada Família.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Reprodução