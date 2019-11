Boa Esperança recebe projeto educacional inovador da Cemig

Pin Compartilhar 0 Compart.

Público vai participar de jogos de realidade virtual e escape room na tenda tecnológica da empresa

Com o objetivo de levar orientação sobre o uso sustentável da energia, a Cemig apresenta, na próxima semana, uma experiência inovadora na cidade de Boa Esperança. Trata-se de um ciclo de palestras itinerante que terá como diferencial unidades móveis e tendas tecnológicas equipadas com jogos interativos de eficiência energética.

O Cemig nas Escolas, como é intitulado, integra as ações do Programa de Eficiência Energética da companhia, e busca, principalmente, a disseminação de hábitos que contribuem para a redução do desperdício de energia elétrica. Para promover essa transformação, a iniciativa ocorre em duas etapas: conscientização dos alunos por meio de palestras nas escolas e a visitação ao circuito de eficiência energética formado pela tenda e unidade móvel – sendo esse circuito aberto ao público em geral.

Segundo o gerente de eficiência energética da Cemig, Ronaldo Lucas Queiroz, o projeto nasce com o intuito de transformar a relação de alunos e comunidade com a energia, mostrando que é possível manter o conforto e eliminar, ao mesmo tempo, o desperdício desse recurso. “Queremos levar aos nossos clientes informações para o uso sustentável da energia, e entendemos que experiências interativas e inovadoras reforçam esse conceito”, afirma.

Jogos interativos e eficiência energética

O circuito de eficiência energética contempla uma tenda tecnológica com 4 jogos interativos, com destaque para o de realidade virtual, e uma unidade móvel (caminhão) que, em seu interior, recebe o escape room. Nesse jogo, que simula uma casa e equipamentos eletrodomésticos, os participantes deverão solucionar desafios para tornar o ambiente mais eficiente.

As atividades do circuito de eficiência energética estarão disponíveis ao público gratuitamente. Ao longo do Cemig nas Escolas, serão mais de 100 municípios e 300 mil alunos beneficiados, sendo investidos, aproximadamente, R$ 12 milhões para a realização da iniciativa.

Educação e Programa de Eficiência Energética

O Programa de Eficiência Energética da Cemig é regulado pela Aneel e tem como objetivo aplicar, conforme legislação, o percentual estabelecido da receita operacional da companhia em ações que promovem o uso racional da energia elétrica e a redução do desperdício desse recurso com foco na sustentabilidade.

Serviço

Palestras em escolas – de 25 a 29/11, em horários da manhã e tarde. As instituições atendidas serão Escola Estadual Casimiro Silva, Escola Estadual Doutor Sá Brito, Escola Estadual Padre João Vieira da Fonseca, Escola Estadual Professora Silvia Mesquita e Escola Estadual Doutor Joaquim Vilela.

Unidade móvel e tenda – de 29 a 30 11, das 9 ao meio-dia e das 13 às 18 horas. No sábado, a unidade funcionará no mesmo horário. O circuito estará na Praça Central de Boa Esperança.

Fonte: Cemig / Foto: https://www.tripadvisor.com.br/