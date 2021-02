Boa Esperança autoriza retorno das aulas em sistema híbrido

Retorno às aulas na Rede Municipal, que acontecerão em sistema híbrido, ou seja, revezando entre remotas e presenciais, é válido a partir do dia 1º de março.

A Prefeitura de Boa Esperança autorizou o retorno das aulas na Rede Municipal de Ensino no sistema híbrido, ou seja, havendo revezamento entre presenciais e remotas a partir do dia 1º de março. Segundo a administração municipal, a decisão é voltada apenas para o ensino fundamental, sendo assim, alunos da educação infantil – a partir de três anos – seguem no sistema remoto.

Ainda conforme a prefeitura, a Rede Estadual e instituições privadas terão autonomia para tomarem decisões em relação à volta ou não das aulas, seja qual for a modalidade.

De acordo com decreto assinado pelo prefeito Hideraldo Henrique Silva, caso a instituição de ensino opte pela modalidade híbrida ou presencial, seu retorno deverá ser facultativo, devendo os pais ou responsáveis que optarem por enviar seus filhos às instituições, assinar um Termo de Autorização nas unidades escolares.

Vale ressaltar que, aulas na modalidade híbrida ou presencial deverão ter autorização da Secretaria Municipal de Saúde.

