Biblioteca Municipal de Três Corações adquire novas obras literárias

A Biblioteca Municipal Darcy Brasil divulga lista de novos livros adquiridos recentemente. A partir dessa semana eles já passam a ser disponibilizados para empréstimos.

A Biblioteca Municipal está localizada no prédio do Centro Integrado de Apoio ao Cidadão (antiga Prefeitura) Rua Coronel Alfredo Silva, 57, Centro.

CONFIRA AS OBRAS LITERÁRIAS

ROMANCES AUTORES DIVERSOS

1- A BOA MOÇA – GEORGETTE HEYER

2- A DANÇA DOS DRAGÕES – AS CRÔNICAS DE GELO E DE FOGO – LIVRO CINCO – GEORGE R.R. MARTIN

3- A GUERRA DOS TRONOS – AS CRÔNICAS DE GELO E FOGO – LIVRO UM – GEORGE R.R. MARTIN

4- A VEZ BOLO DE NEVE – JOHN REED

5- AFOGANDO RUTH – CHRISTINA SCHWARZ

6- ANA PAULA NA PAISAGEM – ELTON LICHS

7- CASA DE PRAIA COM PISCINA – HERMAN KOCH

8- ELOGIO DA MADRASTRA – MARIO VARGAS LLOSA

9- LAÇOS INSEPARÁVEIS – EMILY GIFFIN

10- MENTES PERIGOSAS – ANA BEATRIZ BARBOSA SILVA

11- O LEITOR – BERNHARD SCHLINK

12- O MANTO VERDE – JOHN BUCHAN

13- O SÍMBOLO PERDIDO – DAN BROWN

14- PARA SEMPRE – KIM E KRICKITT CARPENTER

15- PARQUE DOS CERVOS – NORMAN MAILER

16- QUANDO VOCÊ VOLTAR – KRISTIN HANNAH

17- RAMSÉS O TEMPLO DE MILHÕES DE ANOS – CHRISTIAN JACQ

18- SIMPLES PERFEIÇÃO – ABBI GLINES

ROMANCES DE NORA ROBERTS

1- A POUSADA DO FIM DO RIO

2- REGRESSOS

3- SEGREDOS –

ROMANCES DE NICHOLAS SPARKS

1- A ESCOLHA

2- A PRIMEIRA VISTA

3- DIÁRIO DE UMA PAIXÃO

4- O CASAMENTO

5- O GUARDIÃO

6- O MELHOR DE MIM

7- O RESGATE

8- TRÊS SEMANAS COM MEU IRMÃO

9- UM AMOR PARA RECORDAR

10- UM HOMEM DE SORTE

11- UMA CARTA DE AMOR

12- UMA CURVA NA ESTRADA

13- UMA LONGA JORNADA

LITERATURA ESPÍRITA DE FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER

1- A SEMENTE DE MOSTARDA

2- AMANHECE

3- ASSUNTO DA VIDA E DA MORTE

4- ASTRONAUTA DO ALÉM

5- AUGUSTO VIVE

6- BEZERRA, CHICO E VOCÊ

7- CARMELO ELE MESMO

8- CRIANÇAS NO ALÉM

9- ENTES QUERIDOS

10- FILHOS VOLTANDO

11- IGNEZ E PEDRO

12- INSTRUMENTO DO TEMPO

13- INTERCÂMBIO DO BEM

14- JESUS EM NÓS

15- LEVANTAR E SEGUIR

16- MENSAGENS DE INES DE CASTRO

17- NA ERA DO ESPÍRITO

18- NASCER E RENASCER

19- NATAL DE SABINA

20- NOVAMRNTE EM CASA

21- OS DOIS MAIORES AMORES

22- PLANTÃO DA PAZ

23- RECADOS DA VIDA

24- RESGATE

25- ROLANDO UMA VIDA DE RENÚNCIA E TRABALHO

26- SEGUINDO JUNTOS

27- SEMEADOR EM TEMPOS NOVOS

28- SOMOS SEIS

29- TINTINO – O ESPETÁCULO CONTINUA

30- URGÊNCIA

31- VENCERAM

32- VIA JORES DA LUZ

33- VIDA NO ALÉM

34- VIDA NOSSA VIDA CURA

35- TREVO DE IDEIAS

LITERATURA ESPÍRITA AUTORES DIVERSOS

1- A CARAVANA DA FRATERNIDADE – LEOPOLDO MACHADO

2- ENTRE O AMOR E A GUERRA – ZIBIA GASPARETTO

3- INESQUECÍVEL CHICO – ROMEU GRISI – GERSONSESTINI

4- NÓS SOMOS TODOS IMORTAIS – PATRICK DROUOT

5- VOCÊ E A MEDIUNIDADE – M.B.TAMASSIA

POESIA

1- COISAS DA VIDA – MAITÊ DE JESUS

2- O AMOR NATURAL – CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE

3- ODE AO VENTO OESTE E OUTROS POEMAS – P.B. SHELLEY

TURISMO

VIAGENS TURÍSTICAS – O MUNDO EM MINHAS MÃOS – LUIZ I. DA ROSA

LITERATURA INFANTOJUVENIL

1- ENQUANTO O SONO NÃO VEM – JOSÉ MAURO BRANT

2- AVENTURAS DA MENINA LILÁS – ELTON LICKS

PSICOLOGIA – AUTOAJUDA – AUTOCONSCIÊNCIA

1- SUPERANDO O CÁRCERE DA EMOÇÃO – AUGUSTO CURY

2- LINGUAGEM DO CORPO – CRISTINA CAIRO

3- AS FORÇAS ZODIACAIS – SUA ATUAÇÃO NA ALMA HUMANA – GUDRUN BURKHARD

4- O ÓCIO CRIATIVO – DOMENICO DE MAIS

5- O MECANISMO DA VIDA CONSCIENTE – CARLOS BERNARDO GONZÁLES PECOTCHE

6- SONHOS NÃO TÊM LIMITES – CARLOS WIZARD

7- OS MISTÉRIOS DO UNIVERSO – REINALDO JOSÉ LOPES

8- A MENTE MILIONÁRIA – THOMAS J. STANLEY, PHD

9- A DIVINA SABEDORIA DOS MESTRES – BRIAN WEISS

10- AS CINCO LINGUAGENS DO AMOR – GARY CHAPMAN

11- O SEGREDO DOS CASAIS INTELIGENTES – GUSTAVO CERBASI

12- PARÁBOLAS QUE TRANSFORMAM VIDAS – PE. MARCELO ROSSI

13- QUEM ME ROUBOU DE MIM – FÁBIO DE MELO

14- MARIDOS E PAIS – DEREK PRINCE

15- PENSE E ENRIQUEÇA – SHARON LECHTER

EMAGRECIMENTO

1- A DIETA DOS 17 DIAS – DR. MIKE MORENO

POLÍTICA INTERNACIONAL

1- COMO COMEÇOU A GUERRA FRIA – AMY KNIGHT

Fonte: Prefeitura de Três Corações / Foto: Reprodução