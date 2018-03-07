Biblioteca Municipal de Três Corações adquire novas obras literárias
A Biblioteca Municipal Darcy Brasil divulga lista de novos livros adquiridos recentemente. A partir dessa semana eles já passam a ser disponibilizados para empréstimos.
A Biblioteca Municipal está localizada no prédio do Centro Integrado de Apoio ao Cidadão (antiga Prefeitura) Rua Coronel Alfredo Silva, 57, Centro.
CONFIRA AS OBRAS LITERÁRIAS
ROMANCES AUTORES DIVERSOS
1- A BOA MOÇA – GEORGETTE HEYER
2- A DANÇA DOS DRAGÕES – AS CRÔNICAS DE GELO E DE FOGO – LIVRO CINCO – GEORGE R.R. MARTIN
3- A GUERRA DOS TRONOS – AS CRÔNICAS DE GELO E FOGO – LIVRO UM – GEORGE R.R. MARTIN
4- A VEZ BOLO DE NEVE – JOHN REED
5- AFOGANDO RUTH – CHRISTINA SCHWARZ
6- ANA PAULA NA PAISAGEM – ELTON LICHS
7- CASA DE PRAIA COM PISCINA – HERMAN KOCH
8- ELOGIO DA MADRASTRA – MARIO VARGAS LLOSA
9- LAÇOS INSEPARÁVEIS – EMILY GIFFIN
10- MENTES PERIGOSAS – ANA BEATRIZ BARBOSA SILVA
11- O LEITOR – BERNHARD SCHLINK
12- O MANTO VERDE – JOHN BUCHAN
13- O SÍMBOLO PERDIDO – DAN BROWN
14- PARA SEMPRE – KIM E KRICKITT CARPENTER
15- PARQUE DOS CERVOS – NORMAN MAILER
16- QUANDO VOCÊ VOLTAR – KRISTIN HANNAH
17- RAMSÉS O TEMPLO DE MILHÕES DE ANOS – CHRISTIAN JACQ
18- SIMPLES PERFEIÇÃO – ABBI GLINES
ROMANCES DE NORA ROBERTS
1- A POUSADA DO FIM DO RIO
2- REGRESSOS
3- SEGREDOS –
ROMANCES DE NICHOLAS SPARKS
1- A ESCOLHA
2- A PRIMEIRA VISTA
3- DIÁRIO DE UMA PAIXÃO
4- O CASAMENTO
5- O GUARDIÃO
6- O MELHOR DE MIM
7- O RESGATE
8- TRÊS SEMANAS COM MEU IRMÃO
9- UM AMOR PARA RECORDAR
10- UM HOMEM DE SORTE
11- UMA CARTA DE AMOR
12- UMA CURVA NA ESTRADA
13- UMA LONGA JORNADA
LITERATURA ESPÍRITA DE FRANCISCO CÂNDIDO XAVIER
1- A SEMENTE DE MOSTARDA
2- AMANHECE
3- ASSUNTO DA VIDA E DA MORTE
4- ASTRONAUTA DO ALÉM
5- AUGUSTO VIVE
6- BEZERRA, CHICO E VOCÊ
7- CARMELO ELE MESMO
8- CRIANÇAS NO ALÉM
9- ENTES QUERIDOS
10- FILHOS VOLTANDO
11- IGNEZ E PEDRO
12- INSTRUMENTO DO TEMPO
13- INTERCÂMBIO DO BEM
14- JESUS EM NÓS
15- LEVANTAR E SEGUIR
16- MENSAGENS DE INES DE CASTRO
17- NA ERA DO ESPÍRITO
18- NASCER E RENASCER
19- NATAL DE SABINA
20- NOVAMRNTE EM CASA
21- OS DOIS MAIORES AMORES
22- PLANTÃO DA PAZ
23- RECADOS DA VIDA
24- RESGATE
25- ROLANDO UMA VIDA DE RENÚNCIA E TRABALHO
26- SEGUINDO JUNTOS
27- SEMEADOR EM TEMPOS NOVOS
28- SOMOS SEIS
29- TINTINO – O ESPETÁCULO CONTINUA
30- URGÊNCIA
31- VENCERAM
32- VIA JORES DA LUZ
33- VIDA NO ALÉM
34- VIDA NOSSA VIDA CURA
35- TREVO DE IDEIAS
LITERATURA ESPÍRITA AUTORES DIVERSOS
1- A CARAVANA DA FRATERNIDADE – LEOPOLDO MACHADO
2- ENTRE O AMOR E A GUERRA – ZIBIA GASPARETTO
3- INESQUECÍVEL CHICO – ROMEU GRISI – GERSONSESTINI
4- NÓS SOMOS TODOS IMORTAIS – PATRICK DROUOT
5- VOCÊ E A MEDIUNIDADE – M.B.TAMASSIA
POESIA
1- COISAS DA VIDA – MAITÊ DE JESUS
2- O AMOR NATURAL – CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE
3- ODE AO VENTO OESTE E OUTROS POEMAS – P.B. SHELLEY
TURISMO
VIAGENS TURÍSTICAS – O MUNDO EM MINHAS MÃOS – LUIZ I. DA ROSA
LITERATURA INFANTOJUVENIL
1- ENQUANTO O SONO NÃO VEM – JOSÉ MAURO BRANT
2- AVENTURAS DA MENINA LILÁS – ELTON LICKS
PSICOLOGIA – AUTOAJUDA – AUTOCONSCIÊNCIA
1- SUPERANDO O CÁRCERE DA EMOÇÃO – AUGUSTO CURY
2- LINGUAGEM DO CORPO – CRISTINA CAIRO
3- AS FORÇAS ZODIACAIS – SUA ATUAÇÃO NA ALMA HUMANA – GUDRUN BURKHARD
4- O ÓCIO CRIATIVO – DOMENICO DE MAIS
5- O MECANISMO DA VIDA CONSCIENTE – CARLOS BERNARDO GONZÁLES PECOTCHE
6- SONHOS NÃO TÊM LIMITES – CARLOS WIZARD
7- OS MISTÉRIOS DO UNIVERSO – REINALDO JOSÉ LOPES
8- A MENTE MILIONÁRIA – THOMAS J. STANLEY, PHD
9- A DIVINA SABEDORIA DOS MESTRES – BRIAN WEISS
10- AS CINCO LINGUAGENS DO AMOR – GARY CHAPMAN
11- O SEGREDO DOS CASAIS INTELIGENTES – GUSTAVO CERBASI
12- PARÁBOLAS QUE TRANSFORMAM VIDAS – PE. MARCELO ROSSI
13- QUEM ME ROUBOU DE MIM – FÁBIO DE MELO
14- MARIDOS E PAIS – DEREK PRINCE
15- PENSE E ENRIQUEÇA – SHARON LECHTER
EMAGRECIMENTO
1- A DIETA DOS 17 DIAS – DR. MIKE MORENO
POLÍTICA INTERNACIONAL
1- COMO COMEÇOU A GUERRA FRIA – AMY KNIGHT
Fonte: Prefeitura de Três Corações / Foto: Reprodução