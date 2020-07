Bebê não morreu por Covid-19 na Santa Casa de Poços, diz secretaria

Pin Compartilhar 0 Compart.

Exames da criança de apenas 25 dias, foram enviados à Funed, onde foi divulgado o resultado.

Redação CSul/Foto: Divulgação

A Secretaria de Saúde Poços de Caldas confirmou nessa quinta-feira (16), que os exames do bebê de apenas 25 dias de vida, falecido na Santa Casa da cidade no início do mês, deram negativo para Covid-19.

Ainda conforme a secretaria, os exames foram enviados à Funed (Fundação Ezequiel Dias), em Belo Horizonte, onde foi divulgado o resultado.

Com informações: Onda Poços