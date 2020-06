Bebê de seis meses é diagnosticado com Covid-19 em Coqueiral

Pin Compartilhar 0 Compart.

Estado de saúde da criança é considerado bom.

Redação CSul/Foto: Flickr

Um bebê de apenas seis meses foi diagnosticado com Covid-19, em Coqueiral. A confirmação veio após um teste realizado no final de semana.

De acordo com a secretária de Saúde de Coqueiral, Rafaela Gama, a criança está bem e segue monitorada pela equipe de saúde. “Todos os cuidados estão sendo ofertados tanto ao bebê quando a família dele. Estamos acompanhando o caso e pedimos a população que reforcem o isolamento” disse, Rafaela.

O bebê teve contato com um paciente que estava com a doença. A família realizou testes e resultou em negativo para a doença. No entanto, foi recomendada a ficar em isolamento.

Coqueiral tem até o momento dessa publicação três casos confirmados de Covid-19, sendo uma pessoa já curada.

Com informações: Equipe Positiva