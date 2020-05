Bandidos invadem casa e rendem moradores que faziam live em Santa Rita do Sapucaí

Pin Compartilhar 0 Compart.

Três criminosos foram presos depois de entrarem dentro de uma casa e assaltarem moradores que realizavam uma transmissão online na noite desta quarta-feira (6), em Santa Rita do Sapucaí.

De acordo com a Polícia Militar, quatro pessoas com idades entre 57 e 88 anos estavam na residência e faziam a live religiosa. Após o anúncio do assalto, a live foi encerrada. Populares que acompanhavam a transmissão estranharam a grande movimentação no local e acionaram a polícia.

Conforme as vítimas, os criminosos as amarraram e as obrigaram a deitarem no chão. Elas também disseram que sofriam ameaças a todo momento. Um anel de ouro foi roubado. Após a ação, os residentes foram libertos.

Um dos criminosos foi preso ainda no local. O outro foi capturado próximo à residência. O terceiro suspeito estava em uma casa no bairro Operário. Os homens disseram aos militares que outros dois indivíduos participaram do assalto, entretanto, eles não foram localizados.

Além do anel roubado, a polícia encontrou uma arma falsa, um facão e outras duas facas. O material foi apreendido e levado para a delegacia. O grupo foi preso.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Rede Mais