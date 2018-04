Bandido armado assalta distribuidora de bebidas em Passa Quatro

Um assaltante acabou levando dinheiro de uma distribuidora de bebidas, na tarde da última terça-feira (10), no bairro Santa Terezinha, em Passa Quatro. A ação do bandido foi ousada.

Uma câmera de vigilância registrou o assalto, onde por volta das 14h10min, um homem magro, trajando bermuda e com uma camisa vermelha enrolada sobre a cabeça, rendeu o proprietário e um cliente tiveram um revólver apontado quando o autor anunciou o assalto.

De imediato, o proprietário da distribuidora conhecido como “Rauzinho” entregou todo o dinheiro do caixa para o assaltante, que ordenou que proprietário e cliente fossem para o fundo da distribuidora e logo em seguida fugiu, tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar identificou o autor do assalto como sendo um jovem de 22 anos, já conhecido no meio policial e está realizando buscas na tentativa de localiza-lo, mas até o momento do fechamento desta matéria na manhã desta quarta-feira, ele não havia sido encontrado.

Fonte: O Popular Net / Foto: Reprodução