Baixa no nível de Furnas já faz ponte do Pontalete ficar à mostra em Três Pontas

A baixa no nível do Lago de Furnas já faz com que a ponte do distrito de Pontalete, em Três Pontas (MG), apareça completamente. O reservatório já está no seu pior nível para o mês de setembro dos últimos 2 anos.

A ponte do Pontalete faz a ligação entre os municípios de Três Pontas, Elói Mendes e Paraguaçu. Quando o nível do lago de Furnas está alto ou no nível normal, a ponte não aparece. Mas agora, com a baixa do nível, ela está evidente. Com o caminho livre, muitos